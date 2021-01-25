Украинский военный получил ранения в результате обстрела, совершенного российско-оккупационными войсками в районе Золотого на Донбассе.
Об этом в Facebook сообщила украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
«Сегодня, 25 января, около 12:00 в результате обстрела противником наших позиции в районе н.п. Золотое получил ранения один военнослужащий Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.
Указывается, что раненому бойцу оказана медицинская помощь, состояние стабильное.
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Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен «режим тишины» и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.
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