Раненому бойцу оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

Украинский военный получил ранения в результате обстрела, совершенного российско-оккупационными войсками в районе Золотого на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщила украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Сегодня, 25 января, около 12:00 в результате обстрела противником наших позиции в районе н.п. Золотое получил ранения один военнослужащий Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

Указывается, что раненому бойцу оказана медицинская помощь, состояние стабильное.

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Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен «режим тишины» и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

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Автор: Константин Гончаров