Он эвакуирован в лечебное учреждение, состояние здоровья раненого врачи оценивают как удовлетворительное.

На Донбассе в результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, обнародованном в Facebook.

Отмечается, что воину оказана домедицинская помощь и он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В ООС сообщили, что российско-оккупационные войска с начала суток совершили шесть нарушений режима прекращения огня, три из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Читайте такжеРоссийские войска начали новый этап боевой подготовки на Донбассе - ГУРТак, оккупанты вели огонь в направлении Красногоровки, в сторону Крымского, вблизи Станицы Луганской враг дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружения БМП-1. Также возле Зайцевого вражеские войска вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе Попасной - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе также за прошедшие сутки в результате обстрелов оккупантов получил ранение украинский боец.

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Автор: Инна Андалицкая