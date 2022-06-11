Чубашев был автором программы "Рекрут UA", руководил "Армия FM" и Военным телевидением Украины.

На войне в Украине против российских оккупантов погиб офицер, военнослужащий и военный журналист Алексей Чубашев.

Об этом 10 июня сообщил в Facebook его друг Михаил Макарук, пост которого опубликовала также группировка Объединенных сил.

"Сегодня у меня погиб друг. Алексей Чубашев, автор и ведущий самого крутого медийного проекта для поддержки Вооруженных Сил Украины. Мега положительный и профессиональный журналист. Офицер ... Человек, который верил в свое дело и шел всегда к поставленной цели. Леха, я тебя запомню навсегда как порядочного улыбчивого хлопа за чашкой кофе в Мариинском парке ... мы освободим твою Родину на Запорожье... У Леши осталась жена и его маленькая дочка и сыночек, который родился в марте...", - написал Макарук.

Смерть военкора подтвердил и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"К сожалению, на войне погиб военный журналист, офицер Алексей Чубашев. Он был автором программы "Рекрут UA", также известный как бывший руководитель "Армии FM" и Военного телевидения Украины. Герои не умирают", - написал он.

"...Ты был для меня не просто подчиненным. Почему-то всегда тебе уделялось большее внимание. Потому что я видела в тебе потенциал. И ты его имел. Первое военное реалити "Рекрут". Никогда не забуду, как ты пришел с этой идеей, ты горел ею. Первыми были ССО, потом десанты, потом морпехи. Ты много сделал полезного для армии этими проектами. Ты жил армией. Ты профессионально вырос из студии. И мог делать много полезных вещей на ТВ. Но 24 февраля ты избрал другой путь. Заменил камеру на оружие и пошел воевать", – написала журналистка Яна Холодная, ранее руководившая радиостанцией "Армия FM".

"Ты всегда радовался своей работе. Делал то, что любил, и любил то, что делал... Когда в Мариуполе во время твоей очередной ротации моих морпехов, мы говорили о Боге. Ты сказал тогда, кроме того, что Бог всесилен, он еще и всемогущ. Ты верил в него, знаю, что верил. Я надеюсь, он подготовил для тебя хорошее и теплое место. Спасибо за все, казаче!", – вспоминает побратима Александра Бессмертная.

Друзья Чубашева говорят, что он помогал даже в миниситуациях.

"Алексей Чубашев... делал очень реалистичные военные репортажи. И у меня было такое впечатление, что он постоянно готовится к войне. По ходу так и было. Недавно мне написала девочка, что хочет стать психологом в армии, оказывается она в кафешке это сказала, Леха это услышал и отправил ко мне. Ну, то есть, понимаете, даже в миниситуации пытался помочь людям. Погиб на войне", — написал психолог Андрей Козинчук.

При каких обстоятельствах погиб Чубашев и в каком районе — пока неизвестно.

Последний раз военный корреспондент опубликовал фото в Instagram 9 июня. Фотографию он подписал так: "Идем дальше. Слава нации".

Алексей Чубашев: что о нем известно

По образованию Алексей Чубашев военный журналист.

В 2008 году поступил в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, в 2009 году участвовал в параде по случаю Дня Независимости. В 2010 году поступил на военную журналистику в Военный институт Киевского национального университета им. Шевченко.

В 2015 году состоялась его первая ротация в АТО. С того же года Чубашев работал в составе Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины, где стартовал проект "Рекрут.UA", который выходит на 5 канале.

В декабре 2019 года стал и. о. руководителя Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины (главой радиостанции "Армия FM" и Военного ТВ), сменив Яну Холодную.

28 февраля 2021 года у Алексея закончился второй офицерский контракт, он был уволен в запас. После увольнения из ВСУ развивал собственные проекты.

24 февраля 2022 года военный вернулся на службу в ряды ВСУ и защищал Украину.

У Алексея осталась жена, маленькая дочь и сын, родившийся в марте этого года.

Напомним, от российских обстрелов погиб журналист, военный корреспондент Александр Махов. Он много лет работал на каналах "Украина" и "Украина 24" и освещал события на передовой. В октябре 2021 года он перешел на канал "Дом". После начала полномасштабной агрессии России журналист ушел на фронт.

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