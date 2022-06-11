Глава государства отмечает, что подобные шаги являются опасным сигналом, что "Россия так действует в отношении любых граждан любого государства".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вынесение "смертного приговора" двум британцам так называемым "Верховным судом" незаконной вооруженной группировки "ДНР".

Об этом он сказал во время общения со студенческим сообществом ведущих университетов Великобритании.

Отвечая на вопрос относительно вынесения "смертного приговора" двум британцам так называемым "Верховным судом" незаконной вооруженной группировки "ДНР", Зеленский подчеркнул: "То, что происходит с международным правом, с нарушением какого-либо права, любого законодательства какого-либо государства со стороны Российской Федерации - это большая трагедия. И я хочу вам сказать, то, что было сделано по отношению к гражданам Великобритании, - это уже трагическая привычка для этих людей. Они так делают абсолютно со всеми".

Он подчеркнул, что таким шагам и действиям не может быть никаких оправданий.

По мнению Зеленского, этот случай для Европы, всего мира, стран-скептиков и, особенно, стран-"условных пацифистов" в отношениях с Россией есть "слишком мощным сигналом, очень опасным сигналом, что Россия так действует в отношении любых граждан любого государства".

"Это не только отношение к нашим гражданам, это отношение в принципе к любому. Вот, что они делают", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, так называемый "Верховный суд" незаконной вооруженной группировки "ДНР", подконтрольного Кремлю, приговорил трех пленных иностранцев, которые воевали в составе Вооруженных сил Украины, к смертной казни. Речь идет о двух британцев - Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Все они подписали контракты с ВСУ до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что пленные иностранцы пользуются правами военнопленных, потому что подписали контракты с ВСУ.

Впоследствии генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Украина уже начала досудебное расследование по данному факту.