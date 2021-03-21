У погибшего остались мама и сестры.

В районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов оккупантов в субботу, 20 марта, погиб 28-летний военный из Кропивницкого Кирилл Быковский.

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Об этом сообщает «Суспыльне».

Пуля снайпера попала Кириллу Быковскому в правое плечо. От ранений он скончался.

У погибшего остались мама и сестры. Председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Назаренко в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным погибшего.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба ООС, 20 марта на Донбассе во время обстрелов получил ранение один военный. Во время эвакуации он скончался.

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Автор: Дмитрий Захаров