19 октября оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В среду, 20 октября, в результате вражеского обстрела на Донбассе ранен украинский военнослужащий.

Как сообщается в сводке штаба ООС, с начала суток зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня - возле Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказали домедицинская помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Читайте такжеВСУ тренировались сдерживать танковый прорыв "врага" возле Крыма: впечатляющие кадры учений (видео)Подчеркивается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.

Ранее во время визита в Украину министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Российская Федерация препятствует мирному урегулированию начатой ею войны на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Екатерина Гирнык