Вйськовий из РФ управлял батареей во время обстрела Гранитного в Донецкой области.

На Донбассе в зоне ООС был ликвидирован действующий российский офицер.

Об этом сообщил украинский волонтер Роман Доник в Facebook.

Он отметил, военный из РФ управлял батареей во время обстрела Гранитного в Донецкой области, а российские оккупанты тщательно скрывают его гибель.

"26 октября погиб российский офицер (действующий, не отпускник и не "ихтамнет"), который руководил батареей во время обстрела Гранитного. Во время обстрела выполнял боевое задание в должности СОБа (старший офицер батареи). ВСУ делает 200", – написал волонтер.

Украина впервые применила турецкий беспилотник

Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года. В 2019 году ВСУ начинала испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2.

В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.

26 октября на Донбассе один украинский воин погиб, а один получил ранения. Тогда украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar против боевиков и российских войск на Донбассе.

Позже Берлин раскритиковал применение ВСУ боевого дрона Bayraktar против оккупантов.

Автор: Олег Давыгора