Состояние здоровья раненого медики оценивают как тяжелое, его эвакуировали в больницу.

В районе проведения операции Объединенных сил вследствие прицельных обстрелов оккупантов один украинский военный погиб, еще один получил ранение.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, сегодня вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотроицкое в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воину не удалось", - говорится в сообщении.

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Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали его в лечебное учреждение.

Состояние здоровья раненого врачи оценивают как тяжелое.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Автор: Денис Прядко