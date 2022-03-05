Техника, которая проезжает Чернобыльскую зону на колесах вывозит радиоактивную пыль на всю территорию Украины.

Мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что на Чернобыльской АЭС есть опасность выброса радиоактивной пыли.

Об этом он заявил во время телемарафона.

Он напомнил, что первый день вторжения России в Украину ЧАЭС была захвачена.

"И изменение, которое было, остается и сегодня там. Мы не можем заменить людей и они уже 10 сутки работают. Они разделились на две группы. Но устали морально, физически, эмоционально и это опасность ядерного объекта, потому что персонал должен работать стабильно", - рассказал Фомичев. При этом отметил, что с работниками ЧАЭС есть ограниченная связь - "мы общаемся с ними, но на данный момент нет гарантированного зеленого коридора для замены смены станции".

Он отметил, что из-за Чернобыля появился настоящий коридор которым движется военная техника.

"Вся техника, которая проезжает Чернобыльскую зону на колесах вывозит радиоактивную пыль на всю территорию Украины в направлении Киева" - добавил мэр Славутича.

Кроме того мэр отметил, что происходит интенсивное движение техники через объект и если" не дай бог там начнутся военные действия", то это может повлиять на 4 энергоблок, где была авария, где есть нестабильные конструкции и это "может привести к выбросу радиоактивной пыли. Там опасность велика".

Говоря о работниках станции, Фомичев отметил: "Людей кормят ограниченно, у них ограниченное количество лекарств и им очень тяжело. Это настоящий терроризм, по другому это нельзя назвать. Потому что таких прецедентов в мире не было, чтобы был захват ядерных объектов - атомных электростанций".

Он отметил, что никаких требований оккупанты к самим работникам станции не выдвигают, кроме того, чтобы они оставались на своих местах и работали, но за периметр никого не выпускают.

Напомним, научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности сообщает, что российские захватчики Чернобыльской электростанции испытывают сильное облучение.

Объекты с радиоактивными отходами имеют очень хорошую защиту от угроз, пробить ее крайне трудно. Даже в случае тяжелой аварии последствия не распространятся дальше зоны отчуждения. При этом сами захватчики станции страдают от облучения уже сейчас.

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