Мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что на Чернобыльской АЭС есть опасность выброса радиоактивной пыли.
Об этом он заявил во время телемарафона.
Он напомнил, что первый день вторжения России в Украину ЧАЭС была захвачена.
"И изменение, которое было, остается и сегодня там. Мы не можем заменить людей и они уже 10 сутки работают. Они разделились на две группы. Но устали морально, физически, эмоционально и это опасность ядерного объекта, потому что персонал должен работать стабильно", - рассказал Фомичев. При этом отметил, что с работниками ЧАЭС есть ограниченная связь - "мы общаемся с ними, но на данный момент нет гарантированного зеленого коридора для замены смены станции".
Он отметил, что из-за Чернобыля появился настоящий коридор которым движется военная техника.
"Вся техника, которая проезжает Чернобыльскую зону на колесах вывозит радиоактивную пыль на всю территорию Украины в направлении Киева" - добавил мэр Славутича.
Кроме того мэр отметил, что происходит интенсивное движение техники через объект и если" не дай бог там начнутся военные действия", то это может повлиять на 4 энергоблок, где была авария, где есть нестабильные конструкции и это "может привести к выбросу радиоактивной пыли. Там опасность велика".
Говоря о работниках станции, Фомичев отметил: "Людей кормят ограниченно, у них ограниченное количество лекарств и им очень тяжело. Это настоящий терроризм, по другому это нельзя назвать. Потому что таких прецедентов в мире не было, чтобы был захват ядерных объектов - атомных электростанций".
Он отметил, что никаких требований оккупанты к самим работникам станции не выдвигают, кроме того, чтобы они оставались на своих местах и работали, но за периметр никого не выпускают.
Напомним, научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности сообщает, что российские захватчики Чернобыльской электростанции испытывают сильное облучение.
Объекты с радиоактивными отходами имеют очень хорошую защиту от угроз, пробить ее крайне трудно. Даже в случае тяжелой аварии последствия не распространятся дальше зоны отчуждения. При этом сами захватчики станции страдают от облучения уже сейчас.