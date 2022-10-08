31-летний мужчина получил осколочные ранения в левую лопатку.

В Черниговской области в результате российского обстрела в лесу погиб мужчина во время сбора грибов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в социальной сети Facebook.

"Русская армия убила жителя Черниговщины, который собирал в лесу грибы", - говорится в сообщении.

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В частности, около 18:20 сегодня жители поселка Мощенка, что на Черниговщине, сообщили об обнаружении в лесу тела 31-летнего мужчины.

"На месте происшествия выяснилось, что местный житель поселка получил осколочные ранения в левую лопатку. Очевидно, в результате обстрела российской артиллерией, о котором мы сообщали ранее", - сказано в сообщении.

Тело погибшего эвакуировано к месту жительства представителями Национальной полиции.

"В очередной раз обращаемся ко всем жителям региона, особенно приграничных районов, которые страдают от систематических обстрелов со стороны РФ, и призываем избегать прогулок в лес по любым причинам!", - отмечается в сообщении.

Ситуация на Черниговщине: детали

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничные территории Черниговщины из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Зафиксировано более 30 обстрелов вблизи сел Гасичевка и Мощенко.

Также на Черниговщине обнаружили схрон с российской бронированной техникой. В промзоне Прилуцкой общины были скрыты несколько единиц бронированной военной техники.

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