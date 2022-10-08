На оккупированной части Херсонской области больницы не могут справиться с потоком раненых российских захватчиков.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.
"Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не могут справиться с потоком раненых оккупантов", - отмечается в сводке.
Также подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области до тридцати раненых захватчиков.
"В указанное учреждение направлен дополнительный медперсонал", - сказано в сводке.
Ситуация на Херсонщине
Продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины в Херсонской области.
С 1 октября в Херсонской области освободили и стабилизировали более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.
3 октября стало известно, что Архангельское и Миролюбовка в Херсонской области официально уволены от оккупантов.
6 октября сообщалось об освобождении 29 населенных пунктов на юге с начала этого месяца.
По последним данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 8 октября среди личного состава ориентировочно составляли около 62 тыс. 60 (+380 за минувшие сутки) человек.