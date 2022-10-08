Противник продолжает нести потери.

На оккупированной части Херсонской области больницы не могут справиться с потоком раненых российских захватчиков.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не могут справиться с потоком раненых оккупантов", - отмечается в сводке.

Видео дня

Также подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области до тридцати раненых захватчиков.

"В указанное учреждение направлен дополнительный медперсонал", - сказано в сводке.

Ситуация на Херсонщине

Продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

С 1 октября в Херсонской области освободили и стабилизировали более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

3 октября стало известно, что Архангельское и Миролюбовка в Херсонской области официально уволены от оккупантов.

6 октября сообщалось об освобождении 29 населенных пунктов на юге с начала этого месяца.

По последним данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 8 октября среди личного состава ориентировочно составляли около 62 тыс. 60 (+380 за минувшие сутки) человек.

Вас также могут заинтересовать новости: