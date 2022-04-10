Прокуратура начала расследование.

На Черниговщине российские военнослужащие расстреляли несовершеннолетнего парня.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, в марте 2022 года возле здания сельского совета в селе Новая Басань в результате обстрела, совершенного военнослужащими РФ, погиб несовершеннолетний парень, его брат получил ранения.

Тело мальчика было захоронено родителями на территории домохозяйства. Этот факт установлен правоохранителями в ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных военными страны-агрессора, во время оккупации села.

За процессуального руководства Нежинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас проведена эксгумация тела погибшего. В уголовном производстве назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. Проведение следственных (розыскных) действий продолжается.

Напомним, в Буче продолжается эксгумация, у большинства людей огнестрельные и осколочные ранения.

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