Корабельная группировка врага в Черноморской операционной зоне продолжает психологическое давление по атаке на побережье.

Оккупанты совершили 7 ракетных ударов по Николаевской области, пострадавших нет.

Об этом говорится в сообщении на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook.

Так, по текущей оперативной обстановке в Одесской области отмечается: "На Николаевском и Херсонском направлении противник отчаянно обороняется и пытается подтянуть резервы новых сил для жестоких боев. С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения транспортных коммуникаций, враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области".

Отмечается, что пострадавших нет.

Также отмечается, что украинские войска удерживают освобожденные территории под многочисленными вражескими обстрелами.

"Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне продолжает оказывать психологическое давление по атаке побережья и нанесению ракетных ударов", - говорится в заметке.

Всего за сутки на южном рубеже обороны Украины враг потерял 37 своих оккупантов и 4 единицы техники.

Напомним, Ким высказался, собирается ли Россия захватить Николаев. По мнению главы Николаевской области, россияне пойдут на мирное соглашение тогда, когда им станет невыгодно продолжать войну.

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