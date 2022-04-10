Оккупанты совершили 7 ракетных ударов по Николаевской области, пострадавших нет.
Об этом говорится в сообщении на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook.
Так, по текущей оперативной обстановке в Одесской области отмечается: "На Николаевском и Херсонском направлении противник отчаянно обороняется и пытается подтянуть резервы новых сил для жестоких боев. С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения транспортных коммуникаций, враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области".
Отмечается, что пострадавших нет.
Также отмечается, что украинские войска удерживают освобожденные территории под многочисленными вражескими обстрелами.
"Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне продолжает оказывать психологическое давление по атаке побережья и нанесению ракетных ударов", - говорится в заметке.
Всего за сутки на южном рубеже обороны Украины враг потерял 37 своих оккупантов и 4 единицы техники.
Напомним, Ким высказался, собирается ли Россия захватить Николаев. По мнению главы Николаевской области, россияне пойдут на мирное соглашение тогда, когда им станет невыгодно продолжать войну.