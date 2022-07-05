Обстрелы ведутся едва ли не ежедневно.

Глава Новгород-Северской РВА Андрей Аникиенко обнародовал фото обстрелов приграничных сел.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующие фотографии он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Российские оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел одного из населенных пунктов Семеновской общины. В результате обстрела уничтожено несколько зданий и сооружений. К счастью, никто не пострадал", - написал он.

По данным Государственной пограничной службы Украины, обстрелы ведутся из артиллерии, минометов, стрелкового оружия, единичные случаи использования авиации. Только в течение июня зафиксировано более 200 обстрелов приграничных территорий Сумской и Черниговской областей.

На Черниговщине четыре общины - Сновская, Семеновская, Новгород-Северская и Городнянская - признаны такими, где ведутся боевые действия.

Ранее УНИАН уже сообщал, что враг может ударить по Украине из Беларуси, сохраняется угроза ракетных атак.

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