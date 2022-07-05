Угроза ракетных ударов по Украине с территории Беларуси сохраняется.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает на своей странице в Facebook в оперативной информации по состоянию на 6:00 5 июля относительно российского вторжения.
"На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
На Северском направлении признаков создания наступательной группировки не обнаружено.
"Враг совершил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Мхи, железный мост Черниговской области и Шалыгино Сумской области. Нанес авиаудары с вертолета Ми-24 по зданию школы в районе населенного пункта Эсмань, что на Сумщине", - добавили в Генштабе.
Ранее УНИАН уже сообщал, что военный эксперт предупредил об угрозе ядерного удара с территории Беларуси.