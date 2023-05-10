На месте происшествия работают все соответствующие службы.

На Ривненщине в поле трактор подорвался на мине. В результате этого один человек погиб, а еще один - ранен.

"Сегодня на севере области в пограничной полосе на мине подорвался трактор. Ситуация произошла в поле на территории Дубровицкой территориальной общины. К сожалению - один человек погиб, другой - травмирован. Проигнорировав табличку маркировочного знака и ограждение о заминировании территории, трактор заехал на поле", - сообщил начальник Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль.

Коваль отметил, что сейчас на месте происшествия работают все соответствующие службы.

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Украинцы становятся жертвами российских мин

Как сообщал УНИАН, с начала широкомасштабной войны по последним данным от мин погибли 124 человека, среди которых шестеро детей.

10 апреля министр обороны Алексей Резников сказал, что для разминирования всех территорий Украины необходимо 5 тыс. специалистов. Это с расчетом, что будут приходить специалисты из других стран.

По предварительным оценкам, на полное разминирование Украины уйдет 30 лет.

Сейчас Украина есть крупнейшей заминированной территорией мира.

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