С ним был товарищ, который не пострадал.

В Херсонской области мужчина подорвался на мине и погиб. Он возвращался с рыбалки вдоль берега реки вместе с товарищем. Последний в результате инцидента не пострадал.

Такой информацией поделилась пресс-служба Офиса генерального прокурора в официальном Telegram-канале. Как сказано в сообщении: "2 апреля двое мужчин рыбачили на реке Ингулец между селами Давыдов Брод и Белогорка. Возвращаясь домой вдоль берега, один из них наступил на оставленную оккупантами мину, которая сдетонировала. От полученных ранений житель Давыдова Брода погиб на месте. Второй мужчина не пострадал".

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны. На месте инцидента продолжаются следственные действия при участии сотрудников прокуратуры и полиции.

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Подрывы украинцев на минах: последняя информация

В британской разведке предупредили, что с приходом тепла риски гибели от мин возрастут, особенно в прифронтовых районах. Это связано с началом сельскохозяйственных работ.

С начала полномасштабного вторжения России было зарегистрировано более 750 жителей, пострадавших от мин. В каждом 8 случае подрывался ребенок.

Двое жителей Николаевской области 22 апреля подорвались на противопехотной мине. Один из пострадавших был доставлен в больницу.

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