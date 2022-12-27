Очевидцы сообщают о 4 взрывах в месте дислокации российских военных.

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области сегодня ночью гремели взрывы. Об этом сообщает Телеграм-канал "Риа-Мелитополь".

Также было опубликовано соответствующее видео со свуками взрывов.

Как сообщается, "бавовна" произошла в месте дислокации "мобиков". Всего раздалось четыре взрыва.

Видео дня

Потери врага в Запорожской области

По данным Генштаба, украинские воины на Рождество в Запорожской области ликвидировали и ранили около 100 оккупантов.

25 декабря украинские воины поразили сосредоточение живой силы российских захватчиков возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области.

Потери противника составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными, среди них 15 сотрудников ФСБ России

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