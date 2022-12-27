Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области сегодня ночью гремели взрывы. Об этом сообщает Телеграм-канал "Риа-Мелитополь".
Также было опубликовано соответствующее видео со свуками взрывов.
Как сообщается, "бавовна" произошла в месте дислокации "мобиков". Всего раздалось четыре взрыва.
Потери врага в Запорожской области
По данным Генштаба, украинские воины на Рождество в Запорожской области ликвидировали и ранили около 100 оккупантов.
25 декабря украинские воины поразили сосредоточение живой силы российских захватчиков возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области.
Потери противника составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными, среди них 15 сотрудников ФСБ России