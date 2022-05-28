Попытка наступать на Боровское не увенчалась успехом.

Российские оккупанты безуспешно пытаются улучшить свое тактическое положение на Бахмутском направлении. На текущий момент бои продолжаются. А в Северодонецком районе враг провел наступление, которое отбили ВСУ. Оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

Информацией об этом поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

"На Бахмутском направлении захватчики безуспешно пытаются улучшить тактичное положение в районах населенных пунктов Камышеваха и Новолуганское. Продолжаются боевые действия", — сообщили в Генштабе.

В районе Северодонецка оккупанты при поддержке артиллерии наступали в направлении населенного пункта Боровское. Штурм получился неудачным: враг понес потери и был вынужден отступить на прежние позиции. Сейчас рашисты проводят разведку в секторе с целью обнаружить огневые позиции подразделений Сил обороны Украины.

Напомним, в Северодонецке оккупанты заняли окраины, в частности – отель "Мир". Сегодня ВСУ атаковали рашистов в городе и ликвидировали часть личного состава. Однако выбить врага из гостиницы пока не получилось.

По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, главная опасность на Донбассе — это окружение Северодонецка и Лисичанска. Сейчас ВСУ сохраняют контроль над трассой Бахмут-Лисичанск и не дают взять упомянутые населенные пункты в оцепление.

В Американском институте изучения войны (ISW) считают, что в ближайшие дни Северодонецк все же могут окружить. Однако быстро продвигаться в городе оккупанты не смогут.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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