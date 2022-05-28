По его словам, оккупанты снизили темп наступления от Попасной и перебросили все силы на Северодонецк.

России нужна быстрая победа, поэтому ее войска начали наступление на Луганскую область. Для них поставлена задача – окружить Северодонецк.

Об этом заявил эксперт Николай Сунгуровский во время телемарафона.

По его словам, оккупанты снизили темп наступления от Попасной и перебросили все силы на Северодонецк.

"ВСУ проводят очень грамотно оборонные действия. Да, где-то отступают, но это не паника. Это делается для того, чтобы сохранить боеспособность наших войск, сохранить живую силу", – сказал он.

Обстрелы Северодонецка не прекращаются с самого разного вооружения, российские войска в отеле "Мир", куда проникли еще накануне, несут огромные потери, но остаются в здании.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что Северодонецк не отрезан, связь с городом есть, есть возможность и поставлять гуманитарные грузы, однако трасса Лисичанск-Бахмут – под постоянными обстрелами войск РФ, поэтому передвигаться по ней опасно.

В Генштабе ВСУ утром, 28 мая, сообщили, что на Северодонецком направлении при поддержке артиллерии российские войска вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошковка, успеха не имели, понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

Как сообщал УНИАН, по данным ISW, российские войска взяли под контроль более 95% Луганской области и, вероятно, их целью является завершить захват Северодонецка в ближайшие дни.

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