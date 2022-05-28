В Луганской области наибольшая опасность касается не ситуации в самом Северодонецке, отметил советник главы Офиса президента.

В Луганской области наибольшая опасность со стороны российских оккупантов заключается в том, что они отрежут Северодонецк и Лисичанск чуть западнее.

Противник сейчас пытается окружить эти города, поделился сведениями советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире одного из каналов.

"На самом деле, когда они начинали 4 апреля эту операцию (вторую фазу "спецоперации" - ред.), они пытались окружить все аж на... рубеже границ Донецкой и Днепропетровской областей. Потом они эти тиски урезали, урезали, урезали, урезали до окружения Северодонецка и Лисичанска и сейчас пытаются это сделать", - отметил он.

Советник главы ОП добавил, что на Луганщине наибольшая опасность касается не ситуации в самом Северодонецке, поскольку там оборона города нормально держится, воины уничтожают противника.

"...Там самая главная опасность даже в том, что отрежут Северодонецк и Лисичанск чуть западнее, скажем так, и там самые ожесточенные бои...", - добавил Арестович.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину, в частности, с белорусской территории. Враг также бомбил на военные объекты и жилье гражданских. В Кремле назвали войну против Украины "спецоперацией", в том числе для "денацификации" наших земляков.

Оккупантам удалось захватить части Черниговской и Киевской областей, но затем их прогнали защитники Украины. Позже противник заявил о второй фазе так называемой "спецоперации" и пошел в наступление на востоке нашего государства.

Противник сперва подошел близко к Северодонецку, бил по городу из артиллерии, было много жертв и пострадавших. 28 мая стало известно, что россияне зашли на окраины Северодонецка, были на территории отеля "Мир" и несли там огромные потери.

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