В Херсоне оккупанты готовятся к отступлению - рашисты заминировали жизненно важные коммуникации.
Среди них газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.
"То есть, это такая стратегия террора и "выжженой земли", к которой готовятся россияне перед неминуемым контрнаступлением ВСУ", - отметил Юсов.
Напомним, украинские воины держат под огневым контролем все переправы оккупантов на Херсонщине. Попытки захватчиков обустроить альтернативные переправы также тщательно отслеживаются.
Так, российские оккупанты пытаются отремонтировать поврежденный Антоновский мост в Херсоне и сооружают альтернативные переправы, однако ВСУ могут не повреждая инфраструктуру разрушить планы оккупантов.
Как сообщал УНИАН, Украина и Россия готовятся до начала чрезвычайно активной фазы боевых действий на юге. Наблюдается формирование российскими силами ударной группировки на Криворожском направлении и попытки подтянуть резервы.