Враг продолжает применять стратегию "выженной земли".

В Херсоне оккупанты готовятся к отступлению - рашисты заминировали жизненно важные коммуникации.

Среди них газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"То есть, это такая стратегия террора и "выжженой земли", к которой готовятся россияне перед неминуемым контрнаступлением ВСУ", - отметил Юсов.

Напомним, украинские воины держат под огневым контролем все переправы оккупантов на Херсонщине. Попытки захватчиков обустроить альтернативные переправы также тщательно отслеживаются.

Так, российские оккупанты пытаются отремонтировать поврежденный Антоновский мост в Херсоне и сооружают альтернативные переправы, однако ВСУ могут не повреждая инфраструктуру разрушить планы оккупантов.

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия готовятся до начала чрезвычайно активной фазы боевых действий на юге. Наблюдается формирование российскими силами ударной группировки на Криворожском направлении и попытки подтянуть резервы.

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