Военный отметил, что в условиях, в которых находится Украина, наиболее адекватная схема для общества такова: все должны быть готовы, а воюют те, кто нужен.

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил об обеспокоенности "нездоровым интересом" к выборам в Соединенных Штатах.

"Немного беспокоит этот нездоровый интерес к выборам в Штатах, к тому же часть общества действительно верит в скорое завершение войны в случае избрания Трампа. В самом начале мы уже допустили важную ошибку, которая дала сегодня нам проблемы и с мобилизацией, и в целом в общем морально-психологическом состоянии общества: когда люди начали верить, что вот вот уже скоро все закончится", – написал он в Телеграмм.

По его словам, вместо этого стоило сразу сказать правду, что будет трудно и долго, но надо всему обществу мобилизоваться.

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"Тогда бы мы сейчас не имели ситуацию, когда приходится искать, ловить, заниматься наказаниями. Мы бы имели нормальный учет мужского населения и выбирали бы тех, кто сегодня нужен в армии – по возрасту, специальности, опыту и тд. В таких условиях, в которых находится Украина, наиболее адекватная схема для общества следующая: все должны быть готовы, а воюют те, кто нужен. Независимо от того, кто будет президентом США, дадут ли нам достаточно F-16 и тд", – резюмировал он.

Выборы в США и Украина

В ноябре 2024 года в Соединенных Штатах Америки состоятся президентские выборы. Главными претендентами на должность до недавнего времени были республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, однако на днях последний заявил о выходе из гонки. Он отметил, что "полностью поддерживает" кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Как известно, Трамп отметился несколькими громкими заявлениями по Украине – от слов о том, что при его президентстве Россия бы не напала, до обещаний завершить войну в течение 24 часов.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что в случае победы на выборах Трамп попытается любой ценой добиться быстрого мира в Украине, и это станет проблемой. По его словам, "если отбросить международное право, будет преобладать право сильнейшего". Такой подход будет касаться и войны в Украине, и в Палестине.

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