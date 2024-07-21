По словам военного, нужно готовиться к различным сценариям.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин считает, что сейчас для россиян нет причин останавливаться на Харьковском направлении, несмотря на провальное наступление. По его словам, для армии РФ не проблема терять десятки тысяч людей.

"Мы уже видим как они перебросили часть пополнения на это направление и готовятся к продолжению наступательных действий. Меняются кадры в их армии, передвигаются дивизии. Весьма вероятно, что скоро мы увидим новую волну попыток прорваться на Харьков", - подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Жорин призвал общество не расслабляться и готовиться к различным сценариям.

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"Поэтому выдыхать нам и расслабляться точно сейчас не время. Чтобы враг не мог осуществить своих планов, всегда нужно готовиться к различным сценариям - в том числе к худшим", - предупредил военный.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Ранее Максим Жорин заявил, что основное пополнение российской армии на Харьковском направлении фронта в Украине происходит за счет стрелковых батальонов. Он отметил, что на некоторых участках такая тактика сработала "из-за количества людей и интенсивности".

В то же время командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко рассказал, что на Харьковском направлении пограничные больницы в РФ переполнены ранеными солдатами.

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