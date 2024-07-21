Похоже, у Трампа план - сделать все быстренько, а не справедливо.

В случае возвращения в Белый дом Дональд Трамп попытается любой ценой добиться быстрого мира в Украине, и это станет проблемой. Такое мнение высказал министр обороны Италии Гвидо Крозетто, которого цитирует газета Fatto Quotidiano.

"Я считаю, что он изменит линию [политики США], он попытается достичь мира, возобновив личный диалог с Путиным, чтобы быстро закрыть дело, и это может стать проблемой", - говорит Крозетто.

Как отметил итальянский министр, "если отбросить международное право, будет преобладать право сильнейшего". Такой подход будет касаться и войны в Украине, и в Палестине.

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"Столкнувшись с территориями, оккупированными танками, нельзя закончить войну, выкристаллизовав границы, чтобы быстро отмахнуться от проблемы. Это был бы простой путь к миру, но справедливость - это нечто другое", - подчеркнул Крозетто.

Трамп хочет примирить Украину с РФ

Как писал УНИАН, накануне Дональд Трамп в очередной раз повторил свой тезис о том, что он быстро закончит войну в Украине, как только выиграет выборы - еще до официальной инаугурации. При этом добавил, что так он спасет мир от глобальной войны.

Однако бывший советник Трампа Джон Болтон, который работал в его первой президентской администрации, убежден, что эти обещания - лишь пустая болтовня. Разве что Трамп хочет просто отдать Путину украинские территории.

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