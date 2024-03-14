Воин заявил, что у россиян появился выбор: либо идти в плен, либо воевать рядом с ними против режима Путина.

Боец легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" обратился к российским военнослужащим на фоне операции в приграничных областях.

Как говорится в Telegram-канале легиона, "Цезарь" записал обращение с минометной позиции. Воин призвал российских военных сдаваться в плен, или присоединяться к ним в борьбе против режима Путина.

"Российские солдаты и офицеры, в российской армии сейчас делать нечего - только умирать. Раньше у вас был непростой выбор: пойти и сгинуть в мясном штурме, или перейти линию фронта по минным полям, чтобы сохранить жизнь. Сейчас все стало намного проще. Мы - легионеры - сами пришли к вам. Вам достаточно выйти к нам без оружия с поднятыми руками", - отметил "Цезарь".

Он подчеркнул, что российской военные являются соотечественниками добровольцев. Легион не борется с теми, кто спасается от путинского режима.

"Вы можете сдаться в плен, сохранить свою жизнь. А если у вас осталась совесть и воинская честь, вы можете стать рядом с нами и рядом с нами побороться за светлое будущее нашей родины", - добавил Цезарь.

Бои на территории РФ

В четверг, 14 марта, в российском Белгороде прогремела серия взрывов. Над город видны столбы дыма. В Белгороде звучит сигнал воздушной тревоги. Одновременно раздаются взрывы. В сети появились видео, на которых слышны звуки "прилетов".

Накануне взрывов Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" предупредили местных жителей об опасности и призвали эвакуироваться.

Также бойцы-добровольцы легиона "Свобода России" уничтожили два склада боеприпасов российских захватчиков в поселке Теткино Курской области, вблизи границы с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: