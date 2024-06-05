Самая большая угроза для украинских танков и другой техники - вражеские fpv-дроны.

Российские военные активно применяют на фронте "танки-черепахи" и "мангалы" на них, однако они эффективны только как средство, чтобы подвозить пехоту. Стрелять такие танки не могут, поскольку перевозят большое количество людей, рассказал танкист Дмитрий Балабуха в интервью УП.

"Танки-черепахи" - в принципе эффективны, но как средство, которое подвозит пехоту. При этом башня не работает, стрелять по сути тоже не может, потому что там куча людей сидит. И танк, как боевая единица, которая может нанести максимальное огневое поражение, теряет свои главные функции. А что касается "мангалов", то я максимальный противник таких "нововведений", - пояснил военный.

В то же время он добавил, что не видит смысла делать такие же навыки врага по технике себе, ведь "танк-черепаха" с кучей "мангалов" не спасется от прицельного огневого поражения. Его может уничтожить даже FPV-дрон с кумулятивным зарядом.

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Балабуха также рассказал, что оккупанты могут себе позволить сделать из танка что-то специльано для штурмов и не бояться его потерять. Но в украинской армии не так много техники, чтобы сделать из ценного танка "такси для пехоты", поэтому военные сосредоточены на технике для боевого поражения.

Идеальный танк для военного

Танкист также поделился мыслями относительно идеального танка для войска. По его словам, именно Т-80 и его модернизированные образцы очень мощная машина, с огневой мощью, которая имеет нужную скорость и возможности в штурмовых действиях.

"Почему не говорю о каких-то зарубежных образцах? Да, есть крутые израильские Merkava или тот же Leopard 2А6. Хотелось бы попробовать, но я чего-то не думаю, что именно воевать на них будет лучше, чем на Т-80 или Т-84 "Оплот", - считает военный.

Наибольшие угрозы на фронте

Сейчас самые большие угрозы для личного состава и техники Сил обороны - российские fpv-дроны, говорит Балабуха. Он пояснил, когда военные работают на танке, а враг бьет 120-м калибром, то они защищены и только наблюдают за "прилетами". А fpv-дроны несут большую угрозу, ведь они могут поразить и танки и другую технику.

Последние потери оккупантов на фронте

Как писал УНИАН, недавно оккупанты потеряли на юге редкую РЛС "Репейник", стоимость которой 100 тыс. долларов. Всего на этом участке фронта ВСУ поразили 35 единиц вооружения и техники, а также ликвидировали 121 солдата оккупационной армии.

Кроме того, во время разведки на одном из оперативных направлений операторы ССО уничтожили российскую подвижную радиолокационную станцию "Каста-2Е2". Такую технику впервые заметили в Украине в 2021 году на Луганщине. Она предназначена для контроля воздушного пространства и распознавания различных воздушных целей.

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