Операторы Сил специальных операций (ССО) во время аэроразведки на одном из операционных направлений обнаружили место размещения российской подвижной радиолокационной станции "Каста-2Е2". Цель была поражена одной из новейших разработок. Об этом ССО сообщили в Telegram.
Отмечается, что эта модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, которое предназначено для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и тех, которые летают на сверхмалых высотах.
"Впервые РЛС "Каста" зафиксировали на территории Украины в 2021 году на оккупированной Луганщине. Тогда россияне завезли технику для противодействия ударным БПЛА. Однако, по иронии судьбы, недавно машины вражеской станции стали целью ударных дронов ССО", - проинформировали военные.
Операторы нанесли огневое поражение по российский РЛС одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение ССО.
Работа ССО по уничтожению техники РФ
Ранее операторы 3-го отдельного полка ССО за три недели разбили полдивизиона ЗРК "Бук" россиян. В частности, три ЗРК были поражены в конце апреля - начале мая. Четвертый "Бук" воины ССО уничтожили в мае. По вражеской цели оперативно нанесено огневое поражение ударным дроном. Это - одна из последних новейших разработок, которая поступила на вооружение Сил специальных операций.
Кроме того, военные Третьей штурмовой бригады уничтожили тяжелую артиллерию 2С4 "Тюльпан" 240-мм калибра в Харьковской области. Вражескую пушку засекли с неба и осуществили поражение ударным дроном. После доразведки выполнили контрольные попадания и повторно ударили ее с FPV. Эта мощная установка была предназначена для разбития наиболее прочных фортификационных укреплений, укрытий, и способна поражать тактическими ядерными боеприпасами.