Она считается сверхсовременным вооружением, которое предназначено для контроля воздушного пространства.

Операторы Сил специальных операций (ССО) во время аэроразведки на одном из операционных направлений обнаружили место размещения российской подвижной радиолокационной станции "Каста-2Е2". Цель была поражена одной из новейших разработок. Об этом ССО сообщили в Telegram.

Отмечается, что эта модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, которое предназначено для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и тех, которые летают на сверхмалых высотах.

"Впервые РЛС "Каста" зафиксировали на территории Украины в 2021 году на оккупированной Луганщине. Тогда россияне завезли технику для противодействия ударным БПЛА. Однако, по иронии судьбы, недавно машины вражеской станции стали целью ударных дронов ССО", - проинформировали военные.

Операторы нанесли огневое поражение по российский РЛС одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение ССО.

Работа ССО по уничтожению техники РФ

Ранее операторы 3-го отдельного полка ССО за три недели разбили полдивизиона ЗРК "Бук" россиян. В частности, три ЗРК были поражены в конце апреля - начале мая. Четвертый "Бук" воины ССО уничтожили в мае. По вражеской цели оперативно нанесено огневое поражение ударным дроном. Это - одна из последних новейших разработок, которая поступила на вооружение Сил специальных операций.

Кроме того, военные Третьей штурмовой бригады уничтожили тяжелую артиллерию 2С4 "Тюльпан" 240-мм калибра в Харьковской области. Вражескую пушку засекли с неба и осуществили поражение ударным дроном. После доразведки выполнили контрольные попадания и повторно ударили ее с FPV. Эта мощная установка была предназначена для разбития наиболее прочных фортификационных укреплений, укрытий, и способна поражать тактическими ядерными боеприпасами.

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