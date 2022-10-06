Напуганные россияне ищут украинских диверсантов и партизан.

Оккупанты в панике из-за контрнаступления ВСУ. На Луганщине, в Рубежном, они ввели комендантский час и усилили фильтрацию, ищут украинских диверсантов и партизан.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"В населенном пункте Рубежное Луганской области, с целью поиска украинских диверсантов и партизан, оккупанты ввели комендантский час и усилили фильтрационные меры", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также отметили, что продолжает поступать информация о минировании российскими захватчиками объектов инфраструктуры города Энергодар.

Также сообщается, что в результате постепенного освобождения Силами обороны временно захваченных территорий, одновременно с уходом подразделений российских оккупационных войск, отмечается выезд пособников оккупационной власти.

"Так, по имеющейся информации, из населенного пункта Сватово в Новопскова Луганской области зафиксировали перемещение трех автобусов сторонников оккупантов", - добавили в Генштабе.

Похожая ситуация на временно занятой территории Херсонской области, где представители частных охранных кампаний с ТОТ АР Крым планируют эвакуироваться обратно на полуостров.

Война в Украине: что известно о ситуации на фронте

На фоне контрнаступления ВСУ вчера Зеленский анонсировал планы, которые порадуют украинцев и огорчат оккупантов. За минувшие сутки защитники Украины отбили атаки противника в районе 8 населенных пунктов, а оккупанты нанесли 5 ракетных и 8 авиационных ударов по нашей территории. В ответ украинская авиация нанесла более 15 ударов по противнику.

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