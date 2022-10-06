Он отметил, что Иран "почему-то утверждает, что их у нас нет".

Президент Украины Владимир Зеленский относительно использования Россией иранских беспилотников против Украины отметил, что будут найдены способы, чтобы их не было в нашей стране.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Сегодня у нас день активной дипломатии. Информируем партнеров об очередных проявлениях российского террора, о ракетных ударах по Запорожью и другим городам Украины, О применении иранских беспилотников против наших людей и инфраструктуры", - отметил президент.

Видео дня

Он заметил, что Иран "почему-то утверждает, что их у нас нет".

"Люди их видят в небе, мы их сбиваем, а нам говорят, что их якобы нет. Что ж, найдем способы, чтобы их действительно не было", - подчеркнул Зеленский.

Иранские беспилотники в Украине: что известно

Справка УНИАН. В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

23 сентября Министерство иностранных дел Украины по поручению президента лишило посла Ирана аккредитации, а также приказало существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

Иранские власти официально отрицают продажу беспилотников России и утверждают, что оружие попало в Российскую Федерацию через третьи страны.

В последнее время российские оккупанты почти ежедневно атакуют Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.

По данным Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины, подразделения противовоздушной обороны уничтожают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

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