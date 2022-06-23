Россияне используют кассетные боеприпасы еще времен СССР.

Русские используют устаревшие боеприпасы, однако с современными элементами, на которых устанавливают таймеры.

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал в прямом эфире всеукраинского телемарафона UАразом.

"Мы уже неоднократно рассказывали, что россияне используют кассетные боеприпасы еще времен СССР, в то же время мы видим, что концовки, которые стоят на этих боеприпасах – современные, они содержат фотоэлементы, замедлители. В середине такого боеприпаса находится огромное количество шрапнели, может быть и 400 и 500", - заявил Евгений Енин.

По его словам, эти шрапнели, как нож масло, "прошивают" даже металл и бетон, что уж говорить о телах людей. В радиусе 50 метров шансов выжить практически нет.

"В Николаеве, когда наш сапер начал работу над таким боеприпасом, он находился на расстоянии 1-1,5 метра и сдетонировало не один этот боеприпас, а четыре – сработал таймер", - добавил Енин.

Напомним, по данным президента Украины Владимира Зеленского, Россия использует против Украины максимум бомб и артиллерийских возможностей, чтобы просто негде было сопротивляться.

Он отметил, что Россия разрушает украинские города, а русская армия тотально сжигает все на своем пути и опустошает захваченные территории.

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