По словам горожан, солнечные панели разбирали, упаковывали и вывозили в течение длительного времени.

Российские оккупанты демонтировали и вывезли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию, которая находится возле города Токмак Запорожской области.

Как сообщает vlasti.net, по словам горожан, солнечные панели разбирали, упаковывали и вывозили в течение длительного времени.

Известно, что украденная станция – Тоkmak Solar Energy – самая огромная солнечная электростанция в Украине. Ее вводили в эксплуатацию в 2018 году.

Площадь станции достигает 96 гектаров, а мощность – 50 МВт. Она была способна снабжать электроэнергией шесть районов Запорожской области.

По данным СМИ, владельцами Тоkmak Solar Energy являются местные депутаты от "Оппоблока" Руслан Божко (бывший главный бухгалтер "Запорожстали") и Александр Репкин (выходец из донецкого регионального управления СБУ).

Напомним, ранее сообщалось, как российские оккупанты хотят "национализировать" базы отдыха в Кирилловке и строят долгосрочные планы.

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