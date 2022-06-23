На беларуской территории сейчас находятся российские спецподразделения силовиков, отметили в Генштабе украинской армии.

Беларусь может предоставить Российской Федерации для войны с Украиной снятую с хранения военную технику и вооружение.

Армия Беларуси под поводом проведения учений проводит снятие с хранения и обслуживание военной техники и вооружения, рассказал во время брифинга замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"…Учитывая большие потери агрессора в вооружении и военной технике, а также несколько лучшее состояние и условия хранения данной техники на складах Вооруженных сил Беларуси, не исключается, что наш сосед предоставит указанное вооружение и военную технику для российского агрессора", - заявил он.

Кроме того, стало известно, что беларуская сторона активно проводит мероприятия по строительству военной инфраструктуры на территории бывшего аэродрома Зябровка в Гомельской области (граничит с Украиной).

В Генштабе полагают, что в будущем Беларусь может разрешить РФ разместить на этой территории очередную военную базу.

Громов добавил, что сейчас на беларуской территории находятся российские спецподразделения силовиков и члены частных военных кампаний.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В частности, противник ворвался на украинскую землю с беларуской территории. Также из Беларуси обстреливали украинскую военную и гражданскую инфраструктуру.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что вероятность масштабного участия беларуской армии в войне России против Украины не очень высокая.

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