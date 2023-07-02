Пограничники сняли видео о Гильзе и Пуле - двух собаках, которые самостоятельно пересекли границу Беларуси и "сменили гражданство".

Украинские пограничники показали псов-героев, которые, пробежав по лесу, присоединились к ним из Беларуси для того, чтобы защищать украинские территории.

Речь идет о собаках Пуле и Гильзе, которые теперь несут службу на границе вместе со служащими ГПСУ.

Соответствующим роликом порадовали в Министерстве внутренних дел Украины. Там шутят, что таким образом собаки сменили беларуское гражданство на украинское.

У Лукашенко заявили о "трупах" на госгранице и получили ответ

Напомним, что 27 июня спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко прокомментировал заявления СМИ и пограничников Беларуси о том, что с границы ЕС к ним умышленно подбрасывают трупы.

В частности, 5 мая соответствующее обвинение прозвучало в сторону Латвии - тогда на границе Беларуси нашли тело беженца африканской внешности.

По словам Демченко, соответствующие заявления в Беларуси делают умышленно, чтобы углубить миграционный кризис, который ранее пытался создать лидер РБ Александр Лукашенко. Также он подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к подобным "находкам".

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