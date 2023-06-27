Режим диктатора регулярно обвиняет ЕС в провокациях на границе. Спикер Госпогранслужбы Украины уточнил, имеет ли Киев к этому отношение.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко прокомментировал обвинения Беларуси и ее лидера Александра Лукашенко об организации провокаций на границе со стороны ЕС.

В частности, речь идет о "трупах", о нахождении которых время от времени сообщают СМИ, ссылаясь на данные местных пограничников. Соответствующие публикации фиксируются за 5 мая. Тогда Госпогранкомитет Беларуси сообщил о мертвом беженце, которого нашли рядом с латвийской границей.

Как прокомментировал Демченко изданию LIGA.net, соответствующие обвинения - это очередные спекуляции на теме миграционного кризиса, который ранее пытался углубить Лукашенко на границе с ЕС.

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"Довольно часто белорусы пишут о смерти мигрантов на границе со странами ЕС и обвиняют в их смертях сопредельные страны", - подтвердил он.

На встречный вопрос по поводу того, кто же оставляет "на крыльце" Лукашенко мертвых людей Демченко уточнил: "Точно не мы", - исключая вероятность участия в этом украинских пограничников.

Также представитель ГПСУ отметил, что довольно часто пограничники Беларуси воспринимают действия украинской стороны на границе неадекватно и видят во многих вещах очередные "провокации".

Пограничники Беларуси заявили, что с территории Латвии им подбросили труп

Напомним, 5 мая Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что в 10-х метрах от места заграждения, установленного на латвийской границе, нашли труп беженца африканской внешности. Речь шла о мужчине. Тогда пограничники Беларуси заявили, что, вероятно, тело беженца подбросили на территорию Беларуси через калитку на границе. Об этом писало издание "Зеркало".

Отметим, за несколько дней до инцидента, 2 мая, Лукашенко собрал совещание и обсудил вопросы безопасности границы Беларуси. Он указывал, что там существует угроза со стороны диверсантов.

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