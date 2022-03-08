Российская пропаганда терпит в Украине поражение.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко констатировал, что россиянам не удалось создать пропагандистские картинки во временно захваченных населенных пунктах о якобы пророссийских настроениях среди украинцев.

Об этом он сообщил в эфире украинского телевидения.

"Нигде не удалось сделать картинку. Те же истории предлагались и на Харьковщине, на Сумщине... Нигде не удалось сделать картинку", - отметил он.

Денисенко обратился к жителям всех временно захваченных россиянами украинских территорий с призывом не вестись на анонсированные захватчиками "зеленые коридоры". Эвакуация россиянами означает то, что украинцев попытаются вывезти в РФ.

В последние дни во временно захваченном россиянами Херсоне проходят акции в поддержку Украины. Люди выходят на центральные улицы с плакатами и флагами к вооруженным россиянам.

Граждане отказались от "гуманитарной помощи" захватчиков и выступают против оккупации города.

По данным украинских спецслужб, россияне планировали провести митинг по созданию "Херсонской народной республики", но местные жители намерения пропагандистов сорвали.

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