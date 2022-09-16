После акции протеста ему инкриминируют терроризм, вандализм, дискредитацию российского войска.

Крымчанин Богдан Зиза сумел передать адвокату второе за четыре месяца пребывания в СИЗО письмо.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В письме из СИЗО Зиза пишет: "Привет, мама. Я падаю на колени и прошу прощения... Мне очень стыдно за свое молчание. Вижу, сколько боли и несчастья я им принес. Я пытаюсь исправиться. Моя мама – Украина".

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27-летний художник был задержан в мае этого года. Ему инкриминируют терроризм, вандализм, дискредитацию российского войска.

В знак протеста против полномасштабного вторжения России в Украину Богдан, который остался в Крыму из-за необходимости ухаживать за бабушкой, облил входную дверь администрации Евпатории краской, и швырнул легковоспламеняющуюся смесь.

"Его статья – это вандализм. Он облил краской здание. У него не было цели кого-то калечить или убивать, и так случилось – никто не покалечен, здание целая. Его сейчас в СИЗО позиционируют как особо опасного преступника. Адвокат говорит, что его хотят закрыть в отдельную камеру, где он не будет иметь доступа даже к адвокату", – добавляет сестра пленника Кремля.

За обвинения в терроризме оккупанты могут присудить парню 15 лет заключения. "Суд" идет в закрытом режиме. Родственники Богдана боятся, что его хотят вывезти с полуострова в Россию. Его дело ведут судья и прокурор, которые в 2014-том предали Украину и теперь работают на оккупанта.

Первое письмо, которое ему удалось передать, было об избиении тюремщиками. Семья и друзья не видели и не слышали Богдана с мая. А бабушка, растившая потерявшего родителей парня, смогла попасть к нему только один раз на несколько минут.

Представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева отмечает, что огласка - один из способов, которым хоть как-то можно требовать, чтобы к Богдану относились лучше, и впоследствии возможно освободили.

"Когда человеку говорят, что о нем помнят, то это не дает ему сломаться морально. Нужна огласка, и работа на международных площадках, чтобы его дело было на повестке дня международных организаций. Чтобы о нем говорили, как о человеке, который осуществляет сопротивление на территории полуострова и за это страдает", – объясняет Тамила Ташева.

Напомним, накануне полномасштабной войны, 23-го февраля, Богдан Зиза опубликовал собственное стихотворение-манифест против войны.

16 мая Богдан Зиза напомнил миру, что Крым – это Украина, облив синей и желтой краской оккупационную администрацию Евпатории.

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