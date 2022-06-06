Яркая акция художника в оккупированном Крыму завершилась задержанием.

Синей и желтой краской на городской администрации Евпатории 16 мая Богдан Зиза напомнил миру, что Крым - это Украина. Он - 28-летний художник, который болезненно переживал войну.

Через творчество Богдан боролся с агрессией РФ в Украине. И это стоило ему свободы, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Долго никто не знал, куда он пропал. Родственники и друзья Богдана все время пытались получить хотя бы какое-то известие. Его поиски превратились в настоящий детектив. Но удалось узнать: парень жив, но он за решеткой.

В сети появилось видео, в котором Зиза предстал в порванной футболке. Его, вероятно, били и требовали признаться в содеянном.

Сейчас известно, что Богдана привезли в СИЗО Симферополя, его обвиняют в терроризме, которая предусматривает до 15 лет за решеткой. По предварительной информации, в середине июля художник предстанет перед судом. Его друзья надеются, что к тому времени удастся обеспечить независимого адвоката.

Напомним, накануне войны, 23-го февраля, Богдан Зиза опубликовал собственное стихотворение-манифест против войны.

Как сообщал УНИАН, за годы аннексии Россия превратила Крым в большую военную базу. Именно с территории полуострова российские оккупанты вторгались на территорию материковой Украины.

В США уверены, что Вооруженные силы Украины уже отбросили российских захватчиков от Киева и Харькова, а потому логично предположить, что они также смогут освободить оккупированные Россией Крым и Донбасс.

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