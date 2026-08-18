На Москву и область летели более 600 дронов: поражен склад Wildberries (видео)

В Подмосковье без электричества остались более пяти тысяч потребителей и 46 "социально значимых объектов".

В ночь на 18 августа Москву и Московскую область атаковали несколько сотен дронов, в регионе вспыхнули пожары, власти сообщили о прилетах.

После двух часов ночи мер Москвы Сергей Собянин начал писать, что ПВО якобы сбивает дроны. Параллельно начали появляться видео в соцсетях, на некоторых из которых было видно пожары.

По состоянию на 5:00 Собянин заявил, что в сторону Московского региона летели 620 БПЛА, из них 180 беспилотников уничтожены в Московском регионе.

Видео дня

Последствия прилетов

В соцсетях пишут о вспыхнувших пожарах и падении обломков вследствие работы российского ПВО.

Также появилась информация о прилете в районе Московского НПЗ, однако пока поражение самого НПЗ не подтвердиллсь.

Между тем, официальные власти уже официально подтвердили некоторые последствия атаки. Так, губернатор Московского региона Андрей Воробьев сообщил, что беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка в Богородском округе Подмосковья, там вспыхнул пожар.

Также в Коломне после падения обломков БПЛА загорелся торговый павильон в районе ТЦ "Глобус". А в Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция.

Обновлено 8.50. В компании Wildberries подтвердили атаку на их склад в Подмосковье.

"Из-за атаки на Московскую область получил незначительные повреждения логистический комплекс компании в этом регионе – обломки задели стену здания. Последствия оперативно ликвидированы. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. Товары не пострадали", - заявили в компании.

Также, после атаки беспилотников на Подмосковье без электричества остались более пяти тысяч потребителей и 46 "социально значимых объектов". Под отключение попали жители городских округов Ликино-Дулево и Орехово-Зуево.

Авария случилась в 5:30 часов 18 августа из-за повреждения оборудования электросетевой организации. В "Мособлэнерго" заявили, что восстановление электроснабжения займет около двух часов. Что именно стало причиной повреждения оборудования, там не уточнили.

Удары по российской столице

В ночь на 16 августа дроны поразили логистический комплекс Wildberries в Коледино под Москвой. Это крупнейший склад компании – его площадь составляет более 200 000 кв. м.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российское командование стянуло под Москву все незадействованные на фронте комплексы ПВО, полностью оголив внешние границы России.

Также известно, что в Москве отменили крупный военно-музыкальный фестиваль за четыре дня до его запланированного начала. Вероятная причина – страх перед украинскими дронами.

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