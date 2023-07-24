Один из беспилотников упал возле учреждения, которое занимается кибервойной, отметили журналисты.

Атака дронов на Москву в понедельник утром, 24 июля, - операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Беспилотники в центре РФ атаковали здания российского Минобороны, пишет liga.net, ссылаясь на свои источники в спецслужбах. По сведениям собеседника, еще один дрон рухнул возле учреждения, которое занимается кибервойной.

"Налет беспилотников на Москву утром 24 июля является операцией Главного управления разведки Минобороны", - выяснили журналисты.

Видео дня

Атакована Москва - новости, которые сегодня стоит знать

Рано утром 24 июля появилась информация, что Москву атаковали неизвестные дроны, жители ряда районов жаловались на звуки взрывов. Мэр города Сергей Собянин утверждал, что около 4:00 зафиксировали "удары беспилотников по двум нежилым зданиям". По его словам, серьезных разрушений нет, и никто не пострадал.

Позже появилась информация, что один из дронов рухнул в районе Комсомольского проспекта, 17. Недалеко от этого места находится здание российского Минобороны - на Фрунзенской набережной.

Журналист-расследователь Христо Грозев полагает, что один из беспилотников, вероятно, упал напротив военного университета им. князя Александра Невского, в котором находится штаб-квартира Главного управления Генерального штаба ВС РФ (известно как ГРУ) по кибернаступлению.

Вас также могут заинтересовать новости: