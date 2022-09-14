По его словам, россияне попытаются делать то, что и раньше - бить ракетами по жилым кварталам мирных городов.

В Кремле шокированы от разгромного поражения своих войск на Харьковщине. Реакция Москвы это прекрасно демонстрирует.

Об этом заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью DW.

Как отметил генерал, успех контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении можно объяснить тремя аспектами:

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во-первых, российские войска обескровлены, тыловое обеспечение истощено, значительная часть офицерского состава ликвидирована, у них нет желания бороться;

во-вторых, значительно влияет оружие, оказанное Западом, особенно ракетные системы, благодаря которым удалось нарушить или уничтожить российскую логистику, артиллерию, командные пункты, действительно создав множество проблем для россиян на их территориях, за что им трудно понять, что происходит, и оперативно отвечать;

в-третьих, это заслуга украинского Генштаба и ВСУ.

"Они дисциплинированные. Они проделали хорошую работу по защите информации и оперативной безопасности. Они обманули россиян по поводу того, куда должен был быть нанесен главный удар, открыто говорили об атаке на Херсон, тогда как главный удар на самом деле нанесли на севере. Поэтому мы наблюдаем действительно высокий уровень выполнения тактического планирования", - прокомментировал Ходжес.

По его словам, Москва озадачена из-за этого поражения. Ее молчание все говорит.

"Я думаю, очевидно, Москва озадачена. Наверное, это шок. Думаю, что в этой системе никогда точная информация не достигала верхов. Поэтому, возможно, люди в Кремле и на разных уровнях имели разные взгляды на то, что происходит на самом деле. Поэтому я думаю, что, вероятно, были сделаны несколько предвзятые выводы относительно того, насколько российская армия лучше, чем ВСУ", - сказал Ходжес.

Поражение под Харьковом, по убеждению американского генерала, создаст "трения" в Кремле. Люди, поддерживавшие войну, начинают беспощадно критиковать высшее военно-политическое руководство, а критика людей, которые против войны, становится более аргументированной.

Ходжес не исключает, что Россия будет бить по Киеву в ответ на это позорное поражение. По его убеждению, "россияне не имеют другого выбора, кроме как продолжить пытаться убивать невинных людей, запуская ракеты по жилым районам".

"Потому что они не могут с помощью сухопутных войск остановить ВСУ. Российскую авиацию почти не видно, а российский флот скрывается за Крымом. Так что я просто не вижу большой вероятности любых крупных боевых действий. И поэтому россияне будут пытаться компенсировать это запуском ракет, пока они совсем не закончатся, или их не остановят", - подытожил генерал.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и в Харьковской области. На Харьковщине украинские силы освободили более 300 населенных пунктов, в общем - 3,8 тыс. кв. км и около 150 тысяч населения, хотя "реальное количество почти вдвое больше".

Вместе с тем, похоже, группировка войск РФ на реке Оскол с выходом на админграницу Луганской области, где противник смог раньше закрепиться, может быть разгромленным из-за отсутствия подкрепления.

По состоянию на 13 сентября продолжались бои за контроль над Лиманом пророссийские боевики и военные накануне покинули Кременную, но туда пока не зашли ВСУ.

На юге защитники продолжают бить по логистике врага. Россияне наращивают резервы на левом берегу. ВСУ фиксируют единичные попытки РФ штурмовать некоторые участки фронта. Однако после жесткого отпора оккупанты возвращаются без техники и с потерями личного состава.

По мнению западных аналитиков, нынешние успехи контрнаступления ВСУ могут стать переломным моментом войны. И наибольшей неожиданностью он стал для самих россиян, убеждены в Пентагоне.

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