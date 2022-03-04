Украинские военные и силы территориальной обороны перехватили тактическую инициативу, а российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и требует срочного подтягивания резерва.

Московский оккупант несет существенные потери на всех операционных направлениях - Полесском, Северском, Слобожанском, Таврическом и в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Девятый день украинского национального сопротивления! Московский оккупант несет существенные потери на всех операционных направлениях - Полесском, Сиверском, Слобожанском, Таврическом и в зоне проведения ООС. Украинские военные и силы ТРО на сегодняшний день тактическую инициативу перехватили, но враг не оставляет планов по окружению городов Киев, Харьков и относительно выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей", - отметил Данилов.

При этом, сказал он, российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных батальйонно-тактических групп и требует срочного подтягивания резерва.

"Жорнова ВСУ, ТРО и других силовых подразделений по перемалыванию разнообразных "Z", "V", "A" и другого российского оккупационного материала работают эффективно и ловко. Осознавая слабость своих позиций, и с целью выиграть время для передислокации и обновления, враг наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам", - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов также напомнил, что минувшей ночью путинский режим поставил мир перед угрозой глобальной катастрофы.

"Российские террористические войска обстреляли территорию Запорожской АЭС, в результате чего произошел пожар, и только благодаря героическим действиям отряда ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области удалось локализовать опасность. Все это следствие неспособности Кремля достичь своих целей в Украине военными методами, что привело к санкционированию Путиным методов откровенно террористических", - пояснил он.

Об этом, добавил Данилов, свидетельствует, в частности, использование санитарных автомобилей с символикой Красного Креста для перевозки вооружения и боеприпасов; переодевание, прежде всего, российскими силами специальных операций и десанта в украинскую военную форму, обстрелы мирных районов, городов и сел.

"Поэтому для всей российской верхушки Гаага приближается все быстрее и неотвратимо", - констатировал секретарь СНБО.

Он также отметил, что "горячим" остается южное направление, на котором оккупант концентрирует ресурсы для активных действий в отношении попыток окружения Одессы.

Начались девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

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