Впоследствии "для закрепления эффекта" украинская армия будет использовать корабли.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что сейчас для того, чтобы переломить ход войны в море, Украине нужны морские дроны, а потом она уже будет использовать и корабли. Украина уже давно открыла морской фронт этой войны, сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

"Просто средства, которыми мы действовали, должны были быть усовершенствованы и отвечать вызовам этой войны. Ее не зря окрестили "войной дронов". И это касается не только воздуха, но и моря", - пояснила она.

Представителя Сил обороны юга подчеркнула, что сейчас украинское войско использует все доступные методы для получения превосходства над российскими террористами в море.

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"Вообще, акцент на том, как максимально эффективно противодействовать. Необязательно выстраивать великанов, чтобы побить тех самых великанов, которые нам противодействуют. Мы уже убедились, что маленькими ударами можем наносить больший урон", - отметила Гуменюк.

По ее словам, сейчас суда, которые строятся в Турции для Украины, это более далекая перспектива, которой украинский флот не может ждать так долго в условиях полномасштабного вторжения.

"Поэтому, чтобы переломить ход войны в море, нам пока нужны именно дроны. А потом для закрепления эффекта будут корабли", - сказала она.

Морские дроны-новости

Как сообщал УНИАН, в середине июля на Крымском мосту в очередной раз прогремел взрыв, повлекший обвал одного из пролетов моста. Мост якобы атаковали надводными дронами.

Кроме того, в начале августа украинские спецслужбы несколько раз успешно атаковал вражеские цели надводными дронами. Во время одной из таких атак значительные повреждения неподалеку Новороссийска получил большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Его россияне использовали для переброски войск и грузы в Крым.

Кроме того, на расстоянии 32 миль от Керченского пролива под удар попал подсанкционный танкер - химовоз SIG, который пришел из Турции. Он доставлял топливо оккупантам в Крыму.

Впоследствии начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что россиянам удается уничтожать около 70% украинских морских дронов. Несмотря на это, глава ГУР подчеркнул, что эти беспилотники все же обладают достаточной эффективностью.

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