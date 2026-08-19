Иран рассматривает удары по целям в Европе: FT назвал условие

Тегеран рассматривает возможность нанесения ударов по военным объектам в Южной Европе и атак на критически важную инфраструктуру, если Вашингтон возобновит удары.

Тегеран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе, если президент США Дональд Трамп решит возобновить масштабные атаки на Иран. Под ударом могут также оказаться подводные волоконно-оптические кабели в районе Ормузского пролива. Об этом Financial Times сообщили источники, близкие к иранским властям.

По словам инсайдеров, иранские военные оценивали возможность атак на американские объекты в странах Южной и Юго-Восточной Европы. Среди потенциальных целей называли Болгарию, которая недавно разрешила использовать авиабазу Безмер для дозаправки американских самолетов.

Также в Тегеране рассматривали Кипр как возможную цель в случае возобновления американского наступления. Там расположена британская авиабаза Акротири, которую в марте атаковал беспилотник.

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Иран угрожает расширить войну

По словам источников, в случае нового масштабного конфликта Иран может отойти от прежней стратегии, которая предусматривала удары преимущественно по американским военным объектам и инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Один из собеседников издания заявил, что Тегеран не будет устанавливать географических ограничений для своего ответа, если США нанесут удары по Ирану:

"Если США зайдут слишком далеко, Иран будет защищаться любой ценой, выйдет за пределы региона и также нанесет удар по Европе".

В июле Корпус стражей исламской революции уже угрожал Великобритании из-за использования американскими военными британских баз. В Тегеране заявили, что любая база, используемая для атак на Иран, может стать законной целью.

Иран также рассматривает возможность атак на подводные оптоволоконные кабели в Ормузском проливе. Такой шаг мог бы создать дополнительные проблемы для глобальных коммуникаций и инфраструктуры.

Способен ли Иран нанести удар по Европе

Эксперты считают, что угроза ударов Ирана по европейским целям реальна, но её масштабы ограничены. По оценке Сидхарта Каушала из Королевского объединенного института оборонных исследований, Иран может применить баллистические ракеты средней дальности против американских объектов в Южной и Юго-Восточной Европе.

В то же время с увеличением расстояния точность и эффективность таких ударов снижаются. Эксперт отметил, что более тяжелые ракеты могут преодолевать значительные расстояния только при условии уменьшения боевой нагрузки.

Дуглас Барри из Международного института стратегических исследований также обратил внимание на попытки Ирана атаковать американо-британскую базу Диего-Гарсия в Индийском океане. По его словам, эти запуски свидетельствуют о том, что Иран располагает ракетами с дальностью более 2 тысяч километров.

В то же время неясно, сколько таких ракет имеется в распоряжении Тегерана и готов ли он использовать их для демонстративных ударов.

Иран уже демонстрировал свои возможности на больших расстояниях

Иран уже пытался атаковать удаленные американские объекты. После начала войны США и Израиля против Ирана Вашингтон заявлял о нескольких запусках иранских ракет в направлении Диего-Гарсии, расположенной примерно в 4 тысячах километров от Ирана. По данным США, ни одна из них не достигла цели.

В марте Турция сообщала, что ПВО НАТО перехватила несколько баллистических ракет, запущенных из Ирана. В том же месяце британская авиабаза Акротири на Кипре подверглась атаке беспилотника. Западные чиновники тогда предполагали, что за атакой могли стоять иранские союзники в регионе.

В то же время источники Financial Times назвали прошломесячный удар Ирана по американской базе в Иордании, в результате которого погибли трое военнослужащих США, одним из самых точных дальнобойных ударов Тегерана.

В Тегеране усиливаются сторонники жесткой линии

Усиление угроз происходит на фоне провала дипломатических усилий по прекращению конфликта. Переговоры о возобновлении работы Ормузского пролива зашли в тупик, а президент США заявил, что в настоящее время Вашингтон не ведет и не планирует переговоров с Тегераном.

В то же время верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи недавно назначил на ключевые посты в сфере безопасности и обороны представителей жесткой линии.

В частности, среди них – бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резаи, получивший важную должность в сфере национальной безопасности.

По словам источников, этот кадровый шаг может свидетельствовать о подготовке Ирана к длительному противостоянию с США.

В то же время эксперты считают, что Тегерану выгоднее действовать через союзные группировки в регионе, в частности шиитские формирования в Ираке, "Хезболлу" в Ливане и хуситов в Йемене.

Иран в центре внимания – последние заявления

Недавно Трамп заявил, что в ближайшее время планирует объявить Ормузский пролив территорией США. Во время выступления на Лонг-Айленде американский президент сказал: "Очень скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов".

В Иране заявили, что не намерены отказываться от контроля над проливом и могут продолжить его блокаду. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади резко отреагировал на слова Трампа и заявил, что стратегический маршрут невозможно "захватить" с помощью заявлений в соцсетях, военной силы или политических приказов.

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