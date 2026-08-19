Банки и обменники обновили курс валют: сколько стоит доллар сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,55 грн, а евро – 51,54 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 19 августа, не изменился и составляет 45,03 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 52,15 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,54 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,88 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,76 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,95 грн/евро, а курс продажи – 51,80 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 19 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,78 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,83 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в период с 17 по 23 августа курс доллара будет колебаться в пределах 44,6–45,2 грн/дол., а евро – в пределах 51–52,5 грн/евро, то есть формально неделя может пройти без существенных курсовых изменений.

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