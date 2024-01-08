По его словам, мужчины на фронте будут переживать за свои семьи.

Бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий заявил, что идея мобилизации женщин принадлежит одной народной депутатке и больше никем не поддерживается. Это предложение даже формально не внесли в парламент.

"Женщины, которые хотят служить добровольно, имеют сейчас такую возможность, и это прекрасно. Женщины-врачи являются военнообязанными с давникх времен, и это никто не менял ни в одну сторону", - пишет он в Facebook.

По мнению экс-командира роты, пользы от мобилизации женщин будет очень мало, а вот вред - колоссальный.

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"Психическое состояние наших защитников, которым вместо спокойствия за свои семьи придется переживать за мобилизованных женщин, и за детей которые вдруг остались не только без папы, но и без мамы, я даже не хочу себе представлять", - объясняет Дикий.

Он также прокомментировал пример Израиля, о котором много говорят, обсуждая мобилизацию женщин. По словам эксперта, эта система призыва существует уже несколько поколений и девушек к этому готовят еще с младшей школы.

"Возможно, мы в будущем также к этому придем, почему бы и нет. Это вопрос к обсуждению после победы. Но эту войну нам еще надо отвоевать по классическим гендерно-неравным шаблонам, именно с таким консервативным распределением гендерных ролей, как был у наших дедушек и бабушек во время мировых войн. Ну а девушки, которые чувствуют себя амазонками-косачками, уже давно добровольно в пикселе, и часто дают сто очков вперед большинству парней и ни от одной из них я предложения женской мобилизации не слышал", - подытожил Дикий.

Мобилизация женщин в Украине

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что готовится законопроект, согласно которому изменится мобилизация. В частности, может начаться призыв женщин.

Недавно в Сухопутных войсках заявили, что на данный момент в ВСУ есть много профессий для женщин, однако мобилизуют их только по личному желанию. Женщины-медики всегда были военнообязанными.

В то же время президент Владимир Зеленский категорически заявил, что не подпишет закон в случае его принятия Верховной Радой, если там будет предусмотрена мобилизация женщин.

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