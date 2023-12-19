Юрист отметил, что "есть такой момент - проси больше, получишь меньше".

В Украине продолжается мобилизация 2023, однако в Верховной Раде предлагают ужесточить мобилизационные мероприятия, в частности, поставить на воинский учет всех женщин, которые могут проходить службу в армии.

Возможно, делая такие предложения, политики изучают настроения среди людей - столкнуться ли они с поддержкой или будет сопротивление, рассказал адвокат Евгений Зурнаджи "Фокусу". Эксперт отметил, что "есть такой момент - проси больше, получишь меньше".

"Чтобы жены выгнали своих мужей воевать, нужно поставить их в ситуацию психологической угрозы для них самих", - полагает юрист.

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Собеседник добавил, что среди женщин-медиков на учет встало минимальное число людей. "Многим работодателям легче заплатить штраф за нарушение порядка воинского учета, чем подавать списки работниц в ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, - Ред.)", - поделился адвокат.

Общая мобилизация в Украине - новости, которые стоит знать

С 1 октября в нашей стране должны встать на военный учет женщины-медики, в случае уклонения от этого им нужно будет заплатить штраф.

В середине декабря нардеп от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в "Фейсбук" написала, что в Верховной Раде предлагают в обязательном порядке брать на воинский учет всех женщин, которые могут служить. Политик добавила, что женщины, в частности, могут быть мобилизованы для работы на оборонных предприятиях.

Позже подполковник Владимир Фитьо утверждал, что сейчас в украинском государстве нет необходимости проводить мобилизацию женщин. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный считает, что мобилизация в Украине 2023 просто должна быть повернута в те рамки, в которых она раньше работала.

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