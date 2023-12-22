Он подчеркнул, что женщины имеют право служить.

Сейчас с военной точки зрения потребности в масштабной мобилизации женщин нет. Об этом заявил ветеран АТО, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

В эфире телеканала "Киев24" он подчеркнул, что женщины имеют право служить. Однако принудительная мобилизация женщин ничего не даст армии.

"Мы всей страной это серьезно обсуждаем, будто есть какой-то законопроект. Ни от одного человека в армии я таких предложений не слышал. С военной точки зрения потребности в мобилизации женщин ни одной нет", – подчеркнул он.

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В то же время Дикий отметил, что женщины, которые изъявляют желание проходить службу, имеют такую возможность. Однако необходимости в объявлении принудительной мобилизации женщин или ограничении их выезда за границу нет.

"Если бы кто-то серьезно предлагал принудительную мобилизацию женщин, это деморализовало бы очень много бойцов на фронте, а пользы из этого не было бы никакой", – констатировал он.

Мобилизация в Украине

Уже несколько недель в Украине идут разговоры о мобилизации женщин. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не подпишет такой закон в случае его принятия Верховной Радой.

В то же время военные предложили Зеленскому домобилизовать 450-500 тысяч человек. Ветеран АТО Евгений Дикий говорит, что реализовать эту цель стоит в течение 3-4 месяцев, а не растягивать на год.

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