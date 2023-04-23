Попытки ограничить военнообязанным право поступать в университеты будет сопровождать вал критики общества и представителей европейского сообщества.

Слухи о якобы запрете военнообязанным украинцам поступать в вузы является манипуляцией, заявили эксперты центра при МКИП "SPRAVDI".

Отмечается, что накануне российские СМИ распространили новость о том, что вскоре в Украине якобы собираются запретить военнообязанным поступать в университеты "ради выполнения мобилизационного плана".

Поводом для подобных манипуляций стала статья Натальи Богуты в издании Фокус под названием "Студент, вам повестка. Могут ли в Украине мобилизовать учеников университетов и колледжей". Автор пишет, что в обществе продолжаются дискуссии о том, стоит ли запретить мужчинам поступать в учебные заведения, ведь в прошлом году многие военнообязанные вступали, чтобы получить право на отсрочку.

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Однако, отметили специалисты, в публикации не говорится о том, что власти Украины всерьез рассматривают подобный вопрос. "В статье есть комментарии юристов, которые однозначно утверждают: такой сценарий - маловероятен. Ведь это - ограничение права на образование, которое гарантируется Конституцией Украины"

Юристы также отмечают, что попытки ограничить военнообязанным право поступать в университеты вероятно будет сопровождать вал критики общества и представителей европейского сообщества.

Мобилизация 2023 - главное

Общую мобилизацию объявили в первые дни российского полномасштабного вторжения. Она будет длиться до тех пор, пока РФ не выведет свои войска из Украины. На фоне подготовки ВСУ к весеннему контрнаступлению участились слухи о якобы начале новой волны мобилизации. Но в Генштабе неоднократно отвечали, что пока не чувствуют нехватку военных.

Правила военного учета 2023 - что стоит знать

Кабмин принял новый порядок организации и ведения воинского учета в Украине, им предусмотрен ряд нововведений. Об этом свидетельствует принятое еще 30 декабря 2022 года постановление под № 1487. Документ был обнародован 3 января 2023-го.

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на время действия военного положения нужно постоянно иметь с собой документы, удостоверяющие личность, военно-учетные документы и предоставлять их для проверки уполномоченным лицам.

Получение повестки еще не означает призыв на службу. Украинцев вызывают для уточнения военно-учетных данных. В случае если мужчина пройдет медицинскую комиссию и по всем критериям будет признан годным, ему может быть вручена повестка на отправку в войска.

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