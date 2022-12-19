Роман Горбач отметил, что мобилизация в Украине проходит планово.

Количество людей, призываемых по мобилизации, в Украине сократилось. При этом усиления призыва после Нового года не планируют.

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, мобилизацию объявили еще 24 февраля, но с тех пор не было никаких призывных волн.

"Да, действительно, на первом этапе больше людей было призвано, затем темпы постоянно снижались, сейчас они на гораздо более низком уровне, чем в начале", - заявил Горбач на брифинге.

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Он указал, что на количество мобилизуемых влияет обстановка на фронте. Кроме того, военный уточнил, что Генштаб рассчитывает показатели по количеству личного состава и проводит плановую мобилизацию.

"Говорить, что после Нового года будет очередная волна нельзя. Все факторы, которые на это влияют, давно учтены. И тот фактор, что в России прошла мобилизация и по заявкам призвано от 200 до 300 тысяч граждан, все давно учтено. Сейчас мы работаем соответственно по плану и никаких волн не предвидится. Мы как к Новому году призываем, так будем призывать и после Нового года", - объяснил представитель ВСУ.

Мобилизация в Украине - что известно

Украинским законодательством предусмотрено, что мобилизовать могут граждан в возрасте от 18 до 60 лет. В связи с этим определенным категориям украинцев запрещен выезд за пределы страны.

В свою очередь замглавы Минобороны Анна Маляр заявила, что продолжение мобилизации будет зависеть от развития ситуации на фронте.

16 декабря советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что ВСУ насчитывают около миллиона человек, которые готовы воевать. При этом он указал, что при необходимости Украина может провести дополнительную мобилизацию, но необходимости в этом нет.

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